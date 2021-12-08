ВТБ в Татарстане на треть увеличил выдачи автокредитов

За 11 месяцев ВТБ в Республике Татарстан выдал 3,6 тыс. автокредитов на сумму 3,5 млрд рублей, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего по России клиенты ВТБ заключили около 80 тыс. сделок на приобретение автомобилей на сумму более 92 млрд рублей, что на треть превышает результат за аналогичный период прошлого года.

По оценке ВТБ, российские заемщики за 11 месяцев этого года оформили более 930 тысяч автокредитов на 1 трлн рублей. Это абсолютный рекорд, который в 1,5 раза превышает результат за аналогичный период 2020 года и на треть — за весь прошлый год. В декабре объем продаж на рынке может составить еще 100 млрд рублей — несмотря на дефицит автомобилей на рынке и рост цен. По прогнозам ВТБ, по итогам года общий объем выдач почти на 50% превысит результат 2020 года, а количество кредитов перешагнет отметку 1 миллион.

Регионами-лидерами по объему продаж в ВТБ являются Москва и область (28,6 млрд рублей по итогам 11 месяцев), Санкт-Петербург и Ленобласть (10 млрд рублей), а также Краснодарский край (4,6 млрд рублей) и Республика Татарстан (3,5 млрд рублей). Размер среднего чека по сравнению с январем — ноябрем прошлого года вырос на 35% — до 1,1 млн рублей. Предпочтения по маркам автомобилей среди клиентов стабильны: в топ-3 популярных машин по-прежнему входят Lada, Kia и Hyundai. Доля онлайн-заявок на кредиты достигла 26%, увеличившись за год на 13 пп. В декабре банк планирует выдать автокредитов еще на 9 млрд рублей, нарастив по итогам года продажи на 26% в сравнении с результатом 2020 года.

На фоне дефицита новых автомобилей и роста цен спрос клиентов сместился в сторону транспорта с пробегом. По итогам 11 месяцев текущего года клиенты ВТБ оформили более 20 тысяч кредитов на автомобили с пробегом на сумму около 18 млрд рублей, что на 70% по объему превышает результат за аналогичный период прошлого года. В сегменте новых автомобилей банк выдал более 58 тысяч кредитов на новые машины, объем сделок за январь — ноябрь 2021 года перешагнул отметку в 74 млрд рублей, что на 20% больше показателя, зафиксированного по итогам января — ноября 2020 года.

«Динамика автомобильного рынка по-прежнему определяется сохраняющимся дефицитом предложения. В связи с этим мы считаем, что в декабре падение продаж легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств может составить, как и в ноябре, около 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. С учетом сильного восстановительного роста в начале года такой прогноз предполагает, что по итогам всего 2021 года рынок все равно останется в небольшом плюсе: рост продаж составит около 4% по отношению к прошлому году. При этом ожидаемое нами сохранение дефицита автомобилей указывает на вероятное сохранение негативной динамики рынка как минимум в первые месяцы следующего года. Как следствие, рост себестоимости в сочетании с недостаточным предложением приведут к тому, что в ближайшие месяцы средние цены на автомобили будут по-прежнему расти быстрее инфляции, в том числе за счет увеличения доли более дорогих автомобилей с дополнительными опциями в общей структуре продаж», — комментирует аналитик ВТБ Капитал Владимир Беспалов.

«Рост объемов рынка автокредитования мы связываем как с эффектом низкой базы, вызванным пандемией и периодом самоизоляции прошлой весной, так и с высоким спросом в первой половине года из-за изменения цен на автомобили. Учитывая естественный рост стоимости транспортных средств, банки все активнее переключаются на кредитование покупки машин с пробегом, что в перспективе поможет сделать продажи в этом сегменте более цивилизованными, а условия таких сделок — прозрачными. ВТБ со своей стороны активно развивает беззалоговое кредитование. В рамках программы можно за несколько минут получить средства на покупку любого автомобиля или моторизированной техники, которую в дальнейшем не нужно передавать в залог банку. Это особенно актуально для клиентов, планирующих приобрести машину с пробегом», — заявил начальник управления организации продаж автокредитов, вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий.

В ВТБ кредит на покупку автомобиля можно оформить по ставке от 5,5% на срок до семи лет (при условии получения зарплаты на карту ВТБ и оформлении добровольного страхования транспортного средства на весь срок кредита), максимальная сумма займа составляет 7 млн рублей. В рамках программы «Деньги на руки» клиент может приобрести любой автомобиль или моторизированную технику, которую в дальнейшем не нужно передавать в залог банку. Кредит доступен без первого взноса в размере до 3 млн рублей на срок до пяти лет. При сумме кредита до 1,5 млн рублей подтверждения дохода не требуется.

Банк ВТБ (ПАО)

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