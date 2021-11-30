В столице Татарстана обсудили итоги Года родных языков

В Казани подвели итоги Года родных языков, в честь которого в городе реализовали различные тематические проекты. Например, в метро был запущен поезд родных языков, проведена серия танцевальных и спортивных занятий на татарском языке, а также организован цикл семинаров для учителей татарского языка, сообщает мэрия города.

Кроме того, в этом году в столице Татарстана начали транслировать короткие видеоролики, который знакомят зрителей с традиционными татарскими фразами. Также был запущен образовательный интенсив для работников сферы услуг. Взаимодействуя с туристами, они смогут лучше демонстрировать им национальную культуру.

Фото: Олег Тихонов

В этом году в Казани также планируют провести презентации татарской кухни, национальной одежды и традиционных спортивных игр для регионов компактного проживания татар на территории России. На эти цели предусмотрели 1,9 млн рублей.

Диана Жиленкова