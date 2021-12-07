«Газпром» допустил, что газопровод для «Аммоний-2» будут строить инвесторы

Холдинг СДС «Азот» Романа Троценко может сам выступить инвестором строительства магистрального газопровода для реализации второй очереди газохимического комплекса «Аммоний».

— «Аммоний-2» кому нужен? В первую очередь, самому «Аммонию», — отметил глава «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов, отвечая на вопросы журналистов о том, включен ли проект в программу «Газпрома». — Есть разные варианты решения. Он может сам выступить инвестором строительства газопровода, — предположил он, допуская и другие варианты.

— Вопрос обеспечения газом «Аммония» будет решаться при утверждении инвестиционной программы «Газпромом», если будет принято решение о строительстве нового [магистрального] газопровода, — добавил он.

По его словам, потребность второй очереди «Аммония» оценивается в 1,1 млрд кубометров газа и выше в год. Это достаточно большой объем, если учесть, что годовой объем потребления в Татарстане достигнет 17 млрд кубометров по итогам 2021 года.

— По РФ традиционно держим второе-третье место, — уточнил глава «Газпром трансгаз Казань».

Напомним, в конце ноября наблюдательный совет ОЭЗ «Алабуга» под председательством президента РТ Рустама Минниханова одобрил проект строительства «Аммоний-2» в Менделеевском районе. Новый комплекс рассчитан на дополнительный выпуск аммиака, карбамида и метанола, что приведет к удвоению производства. Исходным сырьем должен стать природный газ. Стоимость проекта в 1,5 млрд евро. Предполагаемый срок ввода — 2027 год.

Луиза Игнатьева