В России создадут информационную систему санитарно-эпидемиологических данных

Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство России анонсировало появление в России информационной системы санитарно-эпидемиологических данных. Ее создадут в рамках проекта «Санитарный щит».

С помощью информационной системы специалисты смогут оперативно выявлять и отслеживать распространение инфекций. Это в свою очередь позволит принимать необходимые меры, сообщается в telegram-канале российского правительства.

Создание информационной системы санитарно-эпидемиологических данных поручено Роспотребнадзору.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В сентябре сообщалось, что правительство России одобрило выделение 2 млрд рублей на меры по созданию «санитарного щита». По оценке вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, на него до 2024 года потратят порядка 30 млрд рублей.



Татьяна Демина