Правительство выделит 2 млрд рублей на меры по созданию «санитарного щита»

Фото: ru.wikipedia.org / Крылов Иван

Правительство России одобрило выделение 2 млрд рублей на меры по созданию «санитарного щита», сообщает пресс-служба.

Средства пойдут на создание ПЦР-центров в крупных городах, в числе которых столица Татарстана — Казань.

Также будет создан комплекс для разработок в сфере биохимии, инфекционной диагностики, мониторинга и определения патогенов. Еще одна направленность средств — изучение

изменчивости возбудителей COVID-2019 и других новых инфекций.

На эти средства центры гигиены и эпидемиологии получат новое специальное оборудование, а в пунктах пропуска через границу усилят санитарный контроль.



На заседании правительства 3 сентября Михаил Мишустин отметил, что эти шаги необходимы для создания надежного «санитарного щита» страны, который позволит обезопасить россиян от инфекций.

Фото: realnoevremya.ru

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в июле рассказала о реализации проекта «санитарного щита», направленного на предупреждение новых пандемий в будущем. По ее оценке, на него до 2024 года потратят порядка 30 млрд рублей.

Маргарита Головатенко