В Казани на инвентаризацию и паспортизацию искусственных сооружений выделят 1,5 млн рублей

Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани объявил тендер на проведение технической инвентаризации и паспортизации искусственных сооружений в городе. Начальная цена контракта — 1,5 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет муниципального образования города.

Исполнителю необходимо провести работы по техническому описанию сооружения, его функционального назначения в виде технического паспорта с указанием оценочного стоимостного показателя объекта и сводной ведомости по объектам. Оказать услугу необходимо в период с момента заключения контракта до 31 июля 2022 года.

Фото: Максим Платонов (архив)

Заявки на участие принимаются до 13 декабря. Победителя объявят на электронном аукционе, который состоится на следующий день.

Недавно в Казани объявили тендер на содержание зимой сквера в ЖК «Салават купере» и Кремлевской набережной. На эти цели предусмотрели свыше 12,1 млн рублей.

Диана Жиленкова