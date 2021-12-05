СМИ: переработка отходов не спасет планету от пластикового мусора

Фото: Максим Платонов

Экологи все чаще приходят к выводу, что переработка отходов не спасет человечество от пластикового мусора. По мнению специалистов, решить проблему поможет разумное потребление. Например, переход на многоразовые упаковки.

Каждый год на свалках оказывается порядка 300 млн тонн пластикового мусора. К повторному применению можно привлечь лишь 10% от этого объема. Остальные отходы либо сжигают, либо оставляют гнить на полигонах, передает «Московский комсомолец».

Фото: Олег Тихонов

Недавно сообщалось, что в Татарстане под Арском планируют построить новый межмуниципальный мусорный полигон на земельном участке площадью 40 га. На эти цели предусмотрели 36,4 млн рублей.

Диана Жиленкова