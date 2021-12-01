В Казани на обслуживание административного здания, сооружений и прилегающей территории направят 708,7 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Управление жилищной политики исполкома Казани объявило тендер на оказание комплексных услуг по обслуживанию административного здания, сооружений и прилегающей территории. Начальная цена договора — 708,7 тысяч рублей. Источником финансирования выступает бюджет муниципального образования.

Исполнителю необходимо обеспечить содержание в чистоте и исправном техническом состоянии помещений административного здания по адресу: ул.Миславского, д.4 и прилегающей к нему территории с ограждениями. Оказать услугу необходимо в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Фото: Максим Платонов

Заявки на участие принимаются до 10 декабря. Победителя объявят на электронном аукционе, который состоится 13 декабря.

Недавно в Елабуге объявили тендер на выполнение работ по содержанию парков, памятников и скверов в Елабуге. На эти цели предусмотрели 6,5 млн рублей.

Диана Жиленкова