Большинство владельцев животных в Казани живут с питомцами «душа в душу»

Большинство (77%) жителей Самары, Казани, Нижнего Новгорода и жителей других регионов ПФО хорошо уживаются со своими домашними питомцами — «душа в душу». При этом чаще всего в ПФО животные демонстрируют хозяину свою мстительность. Таковы данные опроса исследовательского агентства ResearchMe, проведенного совместно с AliExpress.

По данным опроса, 89% россиян понимает, когда их питомец обижается. Они замечают типичное изменение в поведении после совершения провинности или наказания. В ПФО животные чаще всего пытаются мстить хозяевам, на Урале питомцы чаще прячутся, на Юге и в ЦФО начинают больше шуметь, а в Сибири — игнорируют владельца. В Москве обидевшиеся животные отказываются от еды.



Фото: realnoevremya.ru

В рейтинге провинностей питомцев лидирует ответ «Ходит в туалет в неположенном месте». На втором месте хозяева почти во всех регионах России жалуются на агрессивное поведение («кусается, царапается»). Исключением стал Юг и Северный Кавказ, там животные более спокойны и получают замечание из-за кражи еды и лакомства.



Ольга Шагиева