Появилось видео с места столкновения вахтового автобуса и фуры под Елабугой

Фото: 16.мвд.рф

МВД по Татарстану опубликовало видео с места столкновения вахтового автобуса и фуры под Елабугой. Видео доступно на сайте ведомства.

Авария произошла 1 декабря в 6.30 на 9-м километре автодороги Елабуга — Гари — Абалач. Водитель вахтового автобуса не справился с управлением и наехал на припаркованную у обочины фуру. Грузовой автомобиль «Мерседес» стоял так, что его часть выходила на проезжую часть, с отключенными габаритными огнями. В тумане водитель автобуса не заметил грузовик и въехал в него.

По данным МВД по Татарстану, погиб 68-летний пассажир автобуса. Еще 18 человек обратились к медикам за помощью. В Минздраве Татарстана сообщали о 21 пострадавшем.



По данным прокуратуры Татарстана, автобус принадлежит ГК «Альтекс» и вез работников на АО «ПО «ЕлАЗ».

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СКР по Татарстану возбудить уголовное дело по факту столкновения автобуса с фурой в республике.

Ольга Шагиева