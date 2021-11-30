Сотрудники ГИБДД Казани изъяли наркотики у 19-летнего пассажира при проверке авто

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Инспекторы ГИБДД УМВД РФ по Казани изъяли наркотики у 19-летнего молодого человека, сообщает МВД по РТ.



Молодой человек был пассажиром автомобиля «Фольксваген», который инспекторы остановили для проверки документов. Сотрудники ГИБДД обратили внимание, что пассажир нервничает и неохотно отвечает на вопросы. Тогда они решили провести личный досмотр.

В присутствии понятых изъяли девять свертков, обмотанных в синюю изоленту. Молодой человек прятал их в правом ботинке. Экспертиза установила, что в пакетах находился наркотик мефедрон весом 13,95 грамма.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч.2 ст.228 УК РФ).

Недавно в Татарстане поймали омича, который вез более 9 кг наркотиков в Башкортостан.

Маргарита Головатенко