В Казани хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса привили 71% населения

В Казани 71% населения привили хотя бы одним компонентом вакцины против коронавируса, сообщил начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.



По его словам, на протяжении последней недели врачи наблюдают стабилизацию ситуации с инфекцией. С сегодняшнего дня в медучреджениях города 190 коек снимают с себя гриф инфекционных.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Глава горздрава Челнов Александр Николаев сообщил, что в городе наблюдаются низкие темпы вакцинации в выходные.

Маргарита Головатенко