В Казани хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса привили 71% населения
В Казани 71% населения привили хотя бы одним компонентом вакцины против коронавируса, сообщил начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.
По его словам, на протяжении последней недели врачи наблюдают стабилизацию ситуации с инфекцией. С сегодняшнего дня в медучреджениях города 190 коек снимают с себя гриф инфекционных.
Глава горздрава Челнов Александр Николаев сообщил, что в городе наблюдаются низкие темпы вакцинации в выходные.
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