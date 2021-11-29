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В Казани хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса привили 71% населения

10:33, 29.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Казани хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса привили 71% населения
Фото: realnoevremya.ru

В Казани 71% населения привили хотя бы одним компонентом вакцины против коронавируса, сообщил начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

По его словам, на протяжении последней недели врачи наблюдают стабилизацию ситуации с инфекцией. С сегодняшнего дня в медучреджениях города 190 коек снимают с себя гриф инфекционных.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Глава горздрава Челнов Александр Николаев сообщил, что в городе наблюдаются низкие темпы вакцинации в выходные.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицинаВласть Татарстан

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