В Челнах наблюдаются низкие темпы вакцинации в выходные

Жители Челнов не хотят тратить время в выходные дни на прохождение процедуры вакцинации, сообщил глава горздрава Александр Николаев по итогам показателей работы прививочных пунктов автограда в субботу и воскресенье.



Как отчитался глава горздрава, все поликлиники работают в выходные, так что возможность сделать прививку у челнинцев есть, сообщают Chelny-biz.

Мэр города Наиль Магдеев поручил продолжать приглашать челнинцев на вакцинацию без очередей: «У тех, кто не может стоять в очереди в течение рабочей недели, есть возможность в субботу и воскресенье».

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня на аппаратном совещании сообщалось, что в Челнах не приняли решение о проведении массовых новогодних мероприятий, поскольку Роспотребнадзор и власти еще не могут спрогнозировать эпидемиологическую ситуацию на конец года.

Маргарита Головатенко