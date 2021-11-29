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В Челнах наблюдаются низкие темпы вакцинации в выходные

10:26, 29.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Челнах наблюдаются низкие темпы вакцинации в выходные
Фото: realnoevremya.ru

Жители Челнов не хотят тратить время в выходные дни на прохождение процедуры вакцинации, сообщил глава горздрава Александр Николаев по итогам показателей работы прививочных пунктов автограда в субботу и воскресенье.

Как отчитался глава горздрава, все поликлиники работают в выходные, так что возможность сделать прививку у челнинцев есть, сообщают Chelny-biz.

Мэр города Наиль Магдеев поручил продолжать приглашать челнинцев на вакцинацию без очередей: «У тех, кто не может стоять в очереди в течение рабочей недели, есть возможность в субботу и воскресенье».

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня на аппаратном совещании сообщалось, что в Челнах не приняли решение о проведении массовых новогодних мероприятий, поскольку Роспотребнадзор и власти еще не могут спрогнозировать эпидемиологическую ситуацию на конец года.

Маргарита Головатенко
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