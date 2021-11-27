В Кемеровской области мэра города уволили за банкет в день трагедии на шахте «Листвяжной»

В Кемеровской области мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко отправили в отставку из-за банкета в день трагедии на шахте «Листвяжной». Об этом сообщил губернатор области Сергей Цивилев.

Утром 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» произошел взрыв. Однако сотрудники администрации в Прокопьевске отмечали назначение на должность нового главы Вячеслава Старченко несмотря на трагедию.



«Очень сложно найти слова, которыми можно описать эту ситуацию. Таких слов просто нет. У людей, которые были на том банкете, по-видимому, нет сердца, раз они могли позволить себе в столь страшный и тяжелый для всех нас момент что-то праздновать и отмечать. Вячеслав Старченко уже отправлен в отставку», — написал Цивилев в своем Telegram-канале.

Фото: ako.ru

Напомним, что ЧП привело к гибели 51 человека. После взрыва в шахте СК возбудил дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч. 3 ст. 217 УК РФ).



Ольга Шагиева