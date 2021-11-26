В стыковом матче ЧМ-2022 сборная России по футболу сыграет с Польшей

Соперником российской сборной по полуфиналу плей-офф за право выступить на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре стала польская команда. Церемония жеребьевки прошла в Цюрихе.

Полуфинальные стыковые матчи пройдут 24 марта 2022 года, финальные — 29 марта, пишет «РИА Новости».



Фото: rfs.ru

В случае победы сборная России проведет домашнюю встречу с победителем пары Швеция — Чехия.

В ноябре команда провела два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Встречи завершились победой России над Кипром со счетом 6:0 и проигрышем команде Хорватии со счетом 0:1.

Татьяна Леухина