Минстрой РФ предложил увеличить норматив цены на жилье

Минстрой России предложил увеличить норматив цен на жилье на 27% и установить его в размере 71 тыс. рублей за кв. м. Это следует из проекта приказа ведомства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

«Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2022 года в размере 70 599 рублей», — говорится в документе.

Проект приказа предлагает утвердить показатели средней стоимости одного квадратного метра жилья по регионам на первый квартал 2022 года. Согласно данным, в I квартале 2022 года стоимость квадратного метра в Татарстане составит 96 108 рублей.



Ольга Шагиева