В столице Татарстана планируют демонтировать первый железобетонный мостачерез Казанку

В Казани планируют демонтировать первый железобетонный мост через Казанку, соединяющий Ягодную и Адмиралтейскую слободы. Его построили в 1930 годы.

Он находится в аварийном состоянии, восстановить его невозможно. 11 лет назад его закрыли для движения пешеходов. У моста есть охранный статус исторически ценного градоформирующего объекта (ИЦГФО).

После демонтажа в мэрии планирует воссоздать объект в первоначальном облике, при помощи материалов, аналогичных подлинным, говорится в telegram-канале «Архитектурасы».

Фото: vk.com

На прошлой неделе СМИ сообщили о том, что в Казани начали монтировать пристрой к зданию XIX века на улице Клары Цеткин, 6. Здание в Адмиралтейской слободе — исторически ценный градоформирующий объект. В адрес собственника комитет направил предписание о прекращении работ.



Татьяна Леухина