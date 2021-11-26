Новости общества

05:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается снег, порывистый ветер и до +1 градуса

05:27, 26.11.2021
Сегодня в Татарстане ожидается снег, порывистый ветер и до +1 градуса
Фото: tatarmeteo.ru

В пятницу, 26 ноября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег, днем с мокрым снегом. Днем в отдельных районах слабая метель.

Ветер юго-западный умеренный, днем местами сильный порывами до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит -3... +1 градус. В Казани ожидается от -1 до +1 градуса. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от 0 до -2 градусов. На дорогах гололедица.

Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также