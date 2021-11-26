Сегодня в Татарстане ожидается снег, порывистый ветер и до +1 градуса
В пятницу, 26 ноября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег, днем с мокрым снегом. Днем в отдельных районах слабая метель.
Ветер юго-западный умеренный, днем местами сильный порывами до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит -3... +1 градус. В Казани ожидается от -1 до +1 градуса. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от 0 до -2 градусов. На дорогах гололедица.Общество Татарстан
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