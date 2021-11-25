Татарстан — один из регионов-лидеров по продаже билетов по «Пушкинской карте»

Татарстан вошел в пятерку регионов России, где было продано больше всего билетов в рамках проекта «Пушкинская карта». Об этом сообщили на сайте Минкульта республики со ссылкой на председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

В настоящее время по «Пушкинской карте» в Татарстане зарегистрированы 207 учреждений, среди которых 43 государственных, 150 муниципальных, 14 частных учреждений и некоммерческих организаций. Размещено 2438 предстоящих событий. В программе приняли участие более 330 тысяч молодых людей.

Молодежь часто посещает мероприятия в Казанском театре имени В.И. Качалова, Елабужском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике, театре им. Г. Камала, музеях Казанского Кремля, Татарской государственной филармонии.

Помимо Татарстана, в топ-5 регионов попали Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Волгоградская область.

«Пушкинская карта» — это специальная банковская карта, на которую юноши и девушки в возрасте от 14 до 22 лет получают по 3 тысячи рублей на посещение музеев, театров и других учреждений культуры.

Фото: instagram.com/mincult_russia

1 января 2022 года пользователи карты получат по 5 тысяч рублей.

Дарья Акимова