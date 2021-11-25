В Казани начали бороться с брошенными автомобилями

Фото: администрация Кировского и Московского районов

В Кировском и Московском районах начали работу по ликвидации брошенных автомобилей. Об этом сообщили в администрации районов.

Жители могут сообщить о том, что у них во дворах долгое время стоят бесхозные автомобили. Заявку принимают и вносят в журнал учета. Через 6 месяцев по этой заявке выходит комиссия сотрудников администрации для составления акта первичного осмотра.

Фото: администрация Кировского и Московского районов

Через три дня комиссия снова выедет на место и разместит требование о перемещении автомобиля. У владельца есть три дня, чтобы убрать оттуда машину. Если собственник не найдется, то автомобиль отправят на стоянку.

Фото: администрация Кировского и Московского районов

Ольга Шагиева