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В Казани начали бороться с брошенными автомобилями

15:32, 25.11.2021 1
В Казани начали бороться с брошенными автомобилями
Фото: администрация Кировского и Московского районов

В Кировском и Московском районах начали работу по ликвидации брошенных автомобилей. Об этом сообщили в администрации районов.

Жители могут сообщить о том, что у них во дворах долгое время стоят бесхозные автомобили. Заявку принимают и вносят в журнал учета. Через 6 месяцев по этой заявке выходит комиссия сотрудников администрации для составления акта первичного осмотра.

Фото: администрация Кировского и Московского районов

Через три дня комиссия снова выедет на место и разместит требование о перемещении автомобиля. У владельца есть три дня, чтобы убрать оттуда машину. Если собственник не найдется, то автомобиль отправят на стоянку.

Фото: администрация Кировского и Московского районов

Ольга Шагиева
ОбществоАвто Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:48
    ладно во дворах их на улицах тьма, ехать невозможно
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