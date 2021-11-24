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Песков прокомментировал заявление Бастрыкина об отмене ЕГЭ

16:12, 24.11.2021 1
Песков прокомментировал заявление Бастрыкина об отмене ЕГЭ
Фото: Максим Платонов

Министерства просвещения и образования и науки России учитывают различные точки зрения, касающиеся ЕГЭ, в том числе и заявление председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Однако ведомства самостоятельно определяют траекторию развития системы образования, сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

По его словам, глава СК обладает широким кругозором, у Бастрыкина есть своя позиция по наиболее общественно важным вопросам. Песков отметил, что тот «высказал свою точку зрения», передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Вчера Бастрыкин заявил, что ЕГЭ является пыткой для молодежи, и выступил за его отмену. Он предложил возродить советскую систему школьного образования, которая, по его словам, была лучшей в мире, это все признавали всегда.

    Диана Жиленкова
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    комментарии 1

    комментарии

    • Анонимно 17:01
      Советская система образования при нынешнем уровне капитализма в РФ нормально работать не будет. Достаточно вспомнить какой авторитет учителей тогда был. Если ЕГЭ даёт хоть какие-то равные шансы то при введении советской системы этого не будет. В выигрыше прежде всего будет тот у кого больше власти и денег.
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