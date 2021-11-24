В Казани растет спрос на услуги по выполнению домашних дел

Вынести мусор и погладить белье: за одну стандартную уборку казанцы готовы отдать тысячу рублей

В столице Татарстана за III квартал текущего года вырос спрос на услуги по уборке — аж на 71% по сравнению с тем же периодом 2020 года. За месяц выполнения различных домашних поручений трудолюбивые и энергичные казанцы могут зарабатывать от 40 тысяч рублей, говорится в исследовании экспертов сервиса Авито Услуги, которое есть в распоряжении «Реального времени». Сегодня горожане нуждаются в самых разнообразных услугах: от элементарного мытья полов до присмотра за детьми.



Любители кристальной чистоты могут найти в городе множество занятий по душе, да и с оплатой в придачу. Убраться в однокомнатной квартире можно минимум за 400 рублей. Далее цена будет зависеть как от площади жилого помещения, так и масштабов самих домашних поручений. Например, можно просто пропылесосить и помыть полы, а можно и провести генеральную уборку после ремонта — последняя обойдется примерно в 600 рублей за комнату.

Казанцы готовы заплатить даже за самые мелкие домашние дела: чистка ковра стоит 150 рублей, мягкой мебели — 200 рублей, мытье окон — 200 рублей, глажка белья и вынос мусора — 500 рублей. Если все сложить вместе, то за такую уборку можно заработать более тысячи рублей. И если ее проводить как минимум трижды в неделю, то можно выйти на ежемесячный доход от 12,6 тысячи рублей.

Фото hozsoveti.ru

Приготовить обед, выгулять домашних питомцев и помочь детям с домашкой

Выйти на дополнительный доход могут и любители готовить — казанцы по данным экспертов, предпочитают домашнюю еду, поэтому приглашают к себе на дом кулинарных мастеров. В среднем в столице Татарстана повара на дому способны получать за свои услуги три тысячи рублей.

Нехватка свободного времени у казанцев может сказываться не только на готовке, но и присмотре за домашними питомцами. К примеру, за год в Казани спрос на услуги по выгулу четвероногих друзей вырос на 43%. Чаще всего горожане договариваются об оплате лично с тем, кто готов присмотреть за собакой. В среднем на одной прогулке можно заработать 400 рублей. Стоимость услуг дрессировщиков выше — они могут получать за одну тренировку от 500 до тысячи рублей.

Еще один способ заработка — проводить онлайн-занятия с учениками по одному или нескольким предметам. Для этого необходимо неплохо разбираться в школьной программе, чтобы объяснить ученикам, к примеру, принцип таблицы умножения и времен глаголов в английском языке. За один онлайн-урок можно заработать от 500 до 800 рублей. Оплата, разумеется, будет зависеть от степени подготовки и программы.

Фото: activityedu.ru

В целом за последний год в Казани спрос на домашних репетиторов вырос на 65%. Растет и востребованность на изучение иностранных языков — за последний год рост составил 38%. Самым популярным для изучения остается английский язык (в среднем один урок стоит 400-800 рублей). Поэтому если заниматься уроками со школьниками хотя бы три раза в неделю, то можно заработать 1,2-2,4 тысячи рублей.

Если сложить все упомянутые ранее домашние дела, то жители Казани могут выйти на доход от 40 тысяч рублей в месяц. Итого: уборка квартиры — 12,6 тысячи рублей, готовка — 12 тысяч рублей, выгул домашнего питомца — 11 тысяч рублей, репетиторство — от 4,8 тысячи рублей. Все вместе — 40,4 тысячи рублей, и это далеко не предел.

Но казанцы все равно неохотно идут на работу

Несмотря на большое количество предложений со стороны работодателей, казанцы все же неохотно идут на работу — например, в сфере услуг их активность в три раза опережает интерес горожан к трудоустройству. Так, в III квартале количество вакансий в столице выросло на 34%, а вот спрос на них — всего на 8%.

В целом активность соискателей, которая измеряется количеством запрошенных контактов компаний, наоборот, падает. В семи из 23 групп профессий спрос снизился от 10% до 35%.

Медианная зарплата (сумма, больше и меньше которой получают по 50% работников, — прим. ред.) по всем профессиям за год увеличилась с 32 до 35 тысяч рублей. При этом, по подсчетам «РИА Новости», средняя зарплата в Казани в первом полугодии 2020 года составила 42,1 тысячи.

Диана Жиленкова