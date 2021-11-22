В Казани определили место для строительства компенсационного дома для дольщиков ЖК «Золотая середина»

В Казани назначили общественные обсуждения по проекту планировки территории Фермы — 2, где планируется возвести новый микрорайон. Там могут построить компенсационный дом для обманутых дольщиков ЖК «Золотая середина».

Общественные обсуждения проходят с 18 ноября по 23 декабря. На территории Фермы-2 планируется разместить 7 жилых комплексов и 2 многоквартирных жилых дома.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Утверждение проекта планировки территории нужно для возможности согласования проектной документации компенсационного дома для обманутых дольщиков. Здание планируется построить в этом микрорайоне, сообщается в telegram-канале Фонда поддержки дольщиков РТ.

«Реальное время» на прошлой неделе рассказало все детали проекта микрорайона возле детской и взрослой республиканских клинических больниц.

В октябре Фонд предупредил, что участники долевого строительства дома №6 ЖК «Золотая середина» пока не могут получить ключи от квартир из-за cудебного запрета.



Татьяна Леухина