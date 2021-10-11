Дольщикам ЖК «Золотая середина» в Казани пока не могут выдать ключи из-за судебного запрета

Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

В Казани участники долевого строительства дома №6 ЖК «Золотая середина» пока не могут получить ключи от квартир в связи с тем, что на текущий день продолжает действовать cудебный запрет на выдачу ключей, наложенный Арбитражным судом республики. Об этом сообщается в Telegram-канале Фонда поддержки дольщиков РТ.

Передача квартир может начаться после снятия запрета при вступлении в законную силу решения по обособленному судебному спору участников долевого строительства по 6 дому. Информацию о выдаче ключей сообщат дополнительно.

Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

В конце сентября Фонд поддержки дольщиков РТ сообщал, что в Казани продолжается прием заявлений на вступление в реестр пострадавших граждан ЖК «Золотая середина», в фонд обратился 191 гражданин.