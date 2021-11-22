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В Казани из трамваев и троллейбусов высадили 786 человек без QR-кодов

12:41, 22.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Казани из трамваев и троллейбусов высадили 786 человек без QR-кодов
Фото: realnoevremya.ru

В электротранспорте Казани продолжаются проверки QR-кодов. По состоянию на 11.30 из трамваев и троллейбусов города высадили 786 человек, сообщает МПУ «Метроэлектротранс».

Двоих граждан забрала полиция, еще 18 вышли из подвижного состава, не дождавшись полицейских.

В метро пройти без QR-кодов о вакцинации пытались 126 человек. Коды оказались недействительными у 11 жителей, у еще семи истек срок кода. 96 человек хотели пройти со справками о пройденной вакцинации первым компонентом, еще четверо жителей сообщили о наличии обеих прививок, но отсутствии QR-кода.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в Татарстане вступили в силу ограничения на проезд без QR-кода о вакцинации против коронавируса или о перенесенном заболевании в общественном транспорте.

Республиканский медицинский информационно-аналитический центр запустил горячую линию по вопросам получения QR-кодов для общественного транспорта.

Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктураБизнесКейсТранспорт Татарстан

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