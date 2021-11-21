Леонид Слуцкий подвел итог матча с «Сочи» и первого круга сезона РПЛ для «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итог встречи с футбольным клубом «Сочи», который проходил на стадионе «Фишт» в Сочи (1:2). Он рассказал о проблемах, с которыми команда столкнулась в первом тайме, и за счет чего удалось переломить игру во втором.



— Не попали в игру в начале, не контролировали зону подборов, получили большое количество стандартов. Зуеву было очень тяжело играть после такой длинной паузы. Поэтому наверно заслуженно пропустили. Но хорошо, что мы быстро отыгрались. А во втором тайме мы на две минуты получили численное преимущество. И после того, как все было уравнено, искали свои шансы в контратаках и в одной из них его нашли, — сказал наставник «Рубина» на послематчевой пресс-конференции.

Также наставник «Рубина» оценил качество игры своей команды по итогам первого круга.

— В прошлом году до зимнего перерыва мы по качеству выглядели лучше, но очень много очков не добрали. А после зимнего перерыва, в одиннадцати турах мы попали в тройку или выше. Хотя качество игры, на мой взгляд, не всегда этому способствовало. В каких-то играх ты не добираешь очки, играя достаточно хорошо, или пропуская в концовках, в каких-то ты очки перебираешь. Чемпионат состоит из 30 матчей, а не из 15, — подвел итог Слуцкий.

После 15 туров сезона 2021/2022 в российской Премьер-лиге казанский «Рубина» занимает восьмую строчку, набрав 22 очка.