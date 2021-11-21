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Из-за COVID-19 скончалась литературный критик Мариэтта Чудакова

12:39, 21.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Из-за COVID-19 скончалась литературный критик Мариэтта Чудакова
Фото: pixabay.com

На 85-м году ушла из жизни литературный критик Мариэтта Чудакова. Она скончалась в реанимации московской Коммунарки. Об этом сообщает дочь критика на своей странице в Facebook.

Причиной стал коронавирус. Накануне врачи сообщали о крайне тяжелом состоянии пациентки, по их словам, легкие не справлялись. Как сообщила дочь Чудаковой, информация о времени и месте прощания будет сообщена позже.

Вчера стало известно о смерти народного артиста России Валерия Гаркалина. Он умер в больнице от последствий COVID-19. До этого артиста доставили в реанимацию в критическом состоянии. Ему было 67 лет.

Диана Жиленкова
Общество

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