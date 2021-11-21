Минтруда: выигрыш в лотерею не повод для лишения детских пособий

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

Выигрыш в лотерею или на тотализаторе не повод для лишения детского пособия. Но эти средства будут учитываться при оценке доходов и нуждаемости семьи, сообщил Минтруд.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что проектом Минтруда предлагается при подсчете уровня нуждаемости семьи учитывать также «доходы, полученные в результате выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей, тотализаторов и других, основанных на риске игр». Семей предлагается лишать право на пособие, если в результате выигрыша доходы семьи окажутся выше прожиточного минимума.

«Сам факт выигрыша не является основанием для лишения пособия», — приводит «РИА Новости» слова пресс-службы Минтруда.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ведомстве отметили, что в проекте постановления, направленном на общественное обсуждение, уточняются правила оценки доходов и имущества россиян, которым могут назначить детское пособие. В их число входят нуждающиеся семьи с детьми от 3 до 7 лет, одинокие родители с детьми от 8 до 17 лет и беременные, вставшие на учет на ранних сроках. Проектом предлагается не учитывать при оценке доходов членов семьи, которые находятся в тюрьме, армии, под арестом или на принудительном лечении.

В начале ноября директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин выступал с инициативой переводить часть собранного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на счета несовершеннолетних россиян. По его подсчетам, каждый новорожденный получит 100 тысяч рублей на свой счет. «Реальное время» разбиралось, много это или мало.

Татьяна Леухина