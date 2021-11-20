Каждый пятый россиянин будет работать в новогодние каникулы

По результатам исследования SuperJob, дома в январские каникулы останутся 38% россиян: они собираются выспаться и провести время с близкими. Каждый пятый (19%) вынужден будет работать. Только 6% наших сограждан собрались на каникулы в гости. 5% отправятся на дачу или в деревню. 2% хотят путешествовать внутри страны (популярнее остальных направлений — Санкт-Петербург, Краснодарский край и Крым), а 1% собирается за границу (в Таиланд, Египет и Израиль).

29% от тех, кто будет работать на каникулах, зарабатывают от 80 тысяч рублей. Мужчин среди «новогодних работников» больше, чем женщин (22% и 16% соответственно).

Напомним, по постановлению правительства России, новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2021 года до 9 января 2022 года. Татарстанцы выйдут на работу 10 января.

Людмила Губаева