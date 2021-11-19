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На Казанской телебашне включат праздничную подсветку в честь Всемирного Дня телевидения

16:29, 19.11.2021
На Казанской телебашне включат праздничную подсветку в честь Всемирного Дня телевидения
Фото: digital.tatarstan.ru

21 ноября отмечается Всемирный День телевидения, учрежденный ООН в 1996 году. В честь этого Казанская телебашня порадует казанцев праздничным освещением. Сообщение об этом появилось на сайте Минцифры Татарстана.

Филиал РТТС по РТ включит подсветку с 17 до 22 часов. Помимо Казани, в этот день также украсятся телебашни в Белгороде, Грозном, Нижнем Новгороде, Перми, Саранске, Красноярске, Челябинске и других городах.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В прошлый раз телебашня окрасилась в яркие цвета в честь Дня России. Подробнее — в фоторепортаже «Реального времени».

Дарья Акимова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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