Два триколора и герб Татарстана: как «расцвела» казанская телебашня в День народного единства

20:28, 04.11.2021 15
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в честь Дня народного единства казанская телебашня вновь предстала в праздничном освещении. На этот раз она окрасилась в цвета государственных флагов Российской Федерации и Татарстана. Этот праздничный наряд телевышка «оденет» и 6 ноября – в честь Дня Конституции Республики Татарстан.


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