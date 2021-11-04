Два триколора и герб Татарстана: как «расцвела» казанская телебашня в День народного единства

Сегодня в честь Дня народного единства казанская телебашня вновь предстала в праздничном освещении. На этот раз она окрасилась в цвета государственных флагов Российской Федерации и Татарстана. Этот праздничный наряд телевышка «оденет» и 6 ноября – в честь Дня Конституции Республики Татарстан.
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