Назначен новый конкурсный управляющий казанского турагентства «Волжские путешествия+»
Арбитражный суд Татарстана утвердил нового конкурсного управляющего казанского турагентства «Волжские путешествия+». Им стал член Союза «МЦАУ» Замир Сабиржанович Артыков. Информация размещена на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Артыков зарегистрирован в Альметьевске. Согласно размещенным в интернете данным, является гендиректором ООО «Желдорметалл».
Агентство «Волжские путешествия+» занималось организацией речных туров по Волге. Было признано банкротом в 2021 году. Инициатором банкротства выступила Татарская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов из-за долга в 2,1 миллиона рублей за сорванные туры.
Подробнее о банкротстве турагентства — в материале «Реального времени».
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