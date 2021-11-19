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Назначен новый конкурсный управляющий казанского турагентства «Волжские путешествия+»

13:49, 19.11.2021
Назначен новый конкурсный управляющий казанского турагентства «Волжские путешествия+»
Фото: Олег Тихонов

Арбитражный суд Татарстана утвердил нового конкурсного управляющего казанского турагентства «Волжские путешествия+». Им стал член Союза «МЦАУ» Замир Сабиржанович Артыков. Информация размещена на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Артыков зарегистрирован в Альметьевске. Согласно размещенным в интернете данным, является гендиректором ООО «Желдорметалл».

Агентство «Волжские путешествия+» занималось организацией речных туров по Волге. Было признано банкротом в 2021 году. Инициатором банкротства выступила Татарская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов из-за долга в 2,1 миллиона рублей за сорванные туры.

Фото: Роман Хасаев

Подробнее о банкротстве турагентства — в материале «Реального времени».

Дарья Акимова
Общество Татарстан

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