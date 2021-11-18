Депутат Рашкин признался, что застрелил на охоте лося

Член думской фракции КПРФ Валерий Рашкин признался в том, что застрелил лося. В видеобращении, опубликованном на своем YouTube-канале объяснил, что принял его за крупного кабана.

Рашкин объяснил, что отправился в гости к друзьям «порыбачить, если удастся, поохотиться». Охота открыта и было разрешение на отстрел копытных.

«Из-за плохой видимости через тепловизор прицела я увидел на расстоянии около 250 метров силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана. Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного, и спустя некоторое время силуэт упал. После этого я оставил оружие и треногу и подошел к месту падения животного. Дойдя до места, я обнаружил на поляне посреди кочек и высокой сухой травы лежит тело лося», — рассказал Рашкин.

По словам депутата, они с другом пытались перевезти тушу животного, однако машина заглохла. Через несколько минут на место прибыла группа машин.

Фото: realnoevremya.ru

«Из приехавших автомобилей быстро высыпала группа людей, светивших в нас фонариками, а также с видеокамерами, со светившей нам в глаза подсветкой. Они попросили нас выйти, показать, что находится в автомобиле», — добавил он.

Согласно материалам уголовного дела, 29 октября этого года в 2.30 на открытом участке местности в Лысогорском районе в нарушение действующего законодательства и без разрешения на охоту была совершена незаконная добыча лося. Уголовное дело расследует СК по Саратовской области.



Ольга Шагиева