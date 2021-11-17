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Ночью в Татарстане местами похолодает до -19 градусов

14:55, 17.11.2021
Ночью в Татарстане местами похолодает до -19 градусов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане этой ночью похолодает до -3... -8˚, на востоке — до -9... -14˚, при прояснениях — минус 14... -19˚. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем ожидается до 1... -4˚. Местами прогнозируется небольшой снег.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 19—20 ноября в республике сохранится неустойчивая погода, временами возможны осадки. Ночью температуры составят -2... -7°, днем ожидается около 0°

На прошлой неделе профессор КФУ Юрий Переведенцев в беседе с «Реальным временем» спрогнозировал, что холода в Татарстане в ближайшее время будут только усиливаться.

Общество Татарстан

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