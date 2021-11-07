Россияне Бородин и Кирпичникова выиграли золото на ЧЕ по плаванию на короткой воде в Казани

Российские пловцы Анастасия Кирпичникова и Илья Бородин выиграли золото на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Казани. Оба показали лучшие результаты на дистанции 400 метров.

Бородин завоевал золотую медаль на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Он проплыл расстояние за 3 минуты 58,83 секунды, установив юниорский рекорд мира.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Второе место занял итальянец Альберто Раццетти (4.00,34), замкнул тройку лучших венгр Хуберт Кош (4.03,16).

Россиянка Кирпичникова показала время 3 минуты 59,18 секунды на дистанции 400 метров свободным стилем. Серебро завоевала другая россиянка Анна Егорова (4.00,52), бронзу — немка Изабель Мари Гозе (4.01,37).