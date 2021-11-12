Голикова: медучреждение должно предъявлять результаты ПЦР-теста в течение 24 часов

Фото: Илья Репин (архив)

Сегодня некоторые россияне получают результаты ПЦР-теста спустя достаточно длительное время. В связи с этим установлена норма, согласно которой медицинская организация должна предоставлять итоги тестирования в течение 24 часов. В противном случае они могут лишиться лицензии. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Кроме того, отрицательный ПЦР-тест необходимо предъявлять иностранным гражданам при посещении общественных мест и массовых мероприятий. Причем для проверки его подлинности данные будут передаваться в Единый портал государственных услуг, об этом сообщают в пресс-службе правительства РФ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее Голикова вновь призвала россиян вакцинироваться. Она отметила, что большую часть умерших от COVID-19 граждан составляют непривитые люди. Кроме того, основной причиной ежедневных смертей является несоблюдение ограничительных мер.



Диана Жиленкова