Татьяна Голикова вновь призвала россиян прививаться от коронавируса

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер России Татьяна Голикова вновь призвала жителей страны прививаться от COVID-19. По ее словам, большинство людей, чью жизнь унесла инфекция, не вакцинировались.

Голикова отметила, что заболеваемость COVID-19 снижается лишь в шести регионах РФ. Ежедневно умирают люди, и причиной этого является несоблюдение антиковидных мер, а также отказ от вакцинации, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня стало известно, что в Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. В правительстве отметили, что такое решение является экстренной мерой в борьбе с осложнившейся ситуацией с коронавирусом.

Диана Жиленкова