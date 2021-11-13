На центральной улице Казани продолжает работать фотовыставка «Монеты славы»
Жители и гости столицы Татарстана могут познакомиться с памятными монетами Банка России. Для этого в Казани на пешеходной улице Баумана функционирует фотовыставка «Монеты славы», сообщает пресс-служба Национального банка по РТ.
Знакомясь с экспозицией, горожане могут узнать о многообразии и значимости отечественного спорта сквозь красоту медальерного искусства. На фотополотнах представлены монеты с именами и рекордами. Кроме того, к изображению каждого экспоната прилагаются уникальные фотографии из фондов ТАСС с интересными фактами и др.
Посетить выставку можно до 30 ноября текущего года.
Вчера в Казани открылась выставка «Заповедный Татарстан», посвященная 100-летию дендрария Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника.
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