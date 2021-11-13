На центральной улице Казани продолжает работать фотовыставка «Монеты славы»

Фото: Национальный банк по РТ

Жители и гости столицы Татарстана могут познакомиться с памятными монетами Банка России. Для этого в Казани на пешеходной улице Баумана функционирует фотовыставка «Монеты славы», сообщает пресс-служба Национального банка по РТ.

Знакомясь с экспозицией, горожане могут узнать о многообразии и значимости отечественного спорта сквозь красоту медальерного искусства. На фотополотнах представлены монеты с именами и рекордами. Кроме того, к изображению каждого экспоната прилагаются уникальные фотографии из фондов ТАСС с интересными фактами и др.

Фото: Национальный банк по РТ

Посетить выставку можно до 30 ноября текущего года.

Вчера в Казани открылась выставка «Заповедный Татарстан», посвященная 100-летию дендрария Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника.

Диана Жиленкова