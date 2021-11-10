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12 ноября в Казани откроется выставка «Заповедный Татарстан»

01:27, 10.11.2021
12 ноября в Казани откроется выставка «Заповедный Татарстан»
Фото: vkgz.ru

12 ноября жители Казани смогут познакомиться с историей дендрария Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника. Ему исполняется 100 лет и в честь юбилея в Музее естественной истории РТ откроется выставка «Заповедный Татарстан». Об этом сообщает мэрия города.

Казанцы также смогут узнать интересные факты об ученых, стоящих у истоков дендрария, познакомиться с редкими видами растений. Помимо прочего, посетителей ожидают лекции научных сотрудников заповедника — они расскажут не только об истории дендрария, но и научных исследованиях, результатах наблюдений за животными и открытиях, сделанных с помощью фотоловушек.

Фото: vkgz.ru

Вчера в столице Татарстана открылась выставка «Белая роза», посвященная антифашистскому движению. К слову, в эту дату отмечается Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. Экспозиция разместилась в Национальной библиотеке РТ.

Диана Жиленкова
ОбществоКультура Татарстан

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