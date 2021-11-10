Путин поручил главе Минтранса навести порядок с перевозками грузов на Дальнем Востоке

Минтранс России должен в минимальные сроки решить проблему с доставкой грузов на Дальнем Востоке. Соответствующее поручение дал президент страны Владимир Путин главе ведомства Виталию Савельеву.

По его словам, проблему планируют разрешить с помощью частных компаний. Однако возможное повышение объемов каботажных перевозок может поспособствовать основанию судоходной компании — она и займется транспортировкой социально значимых грузов внутри государства, сообщает «РИА Новости».

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Сейчас дальневосточные порты в основном загружены импортными товарами. На это повлиял рост перевозок из Китая. В результате товары могут надолго застрять в пути и из-за этого страдают такие регионы, как Камчатка, Чукотка, Сахалинская область и др.

По прогнозам ведомства, ситуация стабилизируется в середине следующего месяца, однако наиболее важные вопросы будут решены уже в конце ноября.

Диана Жиленкова