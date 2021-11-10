Казанский военсуд наказал подполковника за сдачу в лом армейского имущества

Фото: «Реальное время»

Сотрудники ФСБ пресекли сдачу на металлолом четырех противовесов для армейской техники общим весом 10 тонн. Как установил Казанский гарнизонный военный суд, заработать на реализации этого имущества военной части в Марий Эл намеревался начальник тыла — замначальника военной базы Игорь Иванов.



Суд над подполковником Ивановым проходил на территории воинской части в Йошкар-Оле. Вину в злоупотреблении полномочиями уволенный со службы полностью признал еще на следствии.

С учетом смягчающих обстоятельств тыловика наказали штрафом в 40 тысяч рублей, а в адрес руководства части судья Эдуард Сафонов вынес частное постановление.

Тем временем в Казани за преступную халатность по контракту на 200 млн рублей осудили экс-начальника отдела Минобороны РФ Ивана Казачкова.

Подробности — в материале «Реального времени».