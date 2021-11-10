Казанский военсуд наказал подполковника за сдачу в лом армейского имущества
Сотрудники ФСБ пресекли сдачу на металлолом четырех противовесов для армейской техники общим весом 10 тонн. Как установил Казанский гарнизонный военный суд, заработать на реализации этого имущества военной части в Марий Эл намеревался начальник тыла — замначальника военной базы Игорь Иванов.
Суд над подполковником Ивановым проходил на территории воинской части в Йошкар-Оле. Вину в злоупотреблении полномочиями уволенный со службы полностью признал еще на следствии.
С учетом смягчающих обстоятельств тыловика наказали штрафом в 40 тысяч рублей, а в адрес руководства части судья Эдуард Сафонов вынес частное постановление.
Тем временем в Казани за преступную халатность по контракту на 200 млн рублей осудили экс-начальника отдела Минобороны РФ Ивана Казачкова.
Подробности — в материале «Реального времени».ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансыБюджет Татарстан
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