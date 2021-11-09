«Белая роза»: в Казани открылась выставка о немецких студентах-антифашистах

14:45, 09.11.2021 27
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня, в Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма, в Национальной библиотеке РТ открылась выставка, посвященная антифашистскому движению «Белая роза». Посетители увидят материалы на немецком и русском языках о молодежных движениях Германии в годы становления Третьего рейха, о пребывании трех студентов-антифашистов на Восточном фронте, процессах по делу «Белой розы».


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