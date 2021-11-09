В Сарманово завершается капремонт поликлиники

В татарстанском селе Сарманово подходит к концу капитальный ремонт поликлиники. Об этом сообщается на сайте Минздрава республики.

Работы ведутся по программе модернизации первичного звена здравоохранения РТ. Кирпичное двухэтажное здание площадью 573, 8 кв. м. построили в 1973 году. В 2007 году рядом было возведено здание площадью 1765 кв. м. Капремонт в зданиях до этого ни разу не проводился. В старой части все коммуникации пришли в ветхое состояние. Рабочие обновили фасад здания, выполнили наружную и внутреннюю отделку помещений, поменяли коммуникации.

Поликлиника рассчитана на прием 250 человек в день. Обслуживает 7885 жителей Сарманова и 48 из 67 сельских населенных пунктов Сармановского района.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

В конце октября в Бугульме также вышел на финишную прямую капитальный ремонт поликлиники. Закончить работы должны к концу года.



Дарья Акимова