В Пестречинском районе РТ после отравления детей антисептиком в лагере предложили контролировать обработку рук

Фото: Олег Тихонов (архив)

Глава Пестречинского района РТ Ильхам Кашапов после отравления шести детей антисептиком в лагере «Чайка» предложил назначить ответственного, который бы контролировал процесс обработки рук отдыхающими.

Также для предотвращения подобных случаев Кашапов призвал установить санитайзеры в недоступных для детей местах. Об этом сообщается в instagram-аккаунте Пестречинского района.

Инцидент произошел 24 июня. В «Чайке» дети в возрасте 10—13 лет выпили антисептик и отравились. Прокуратура Пестречинского района РТ проводит проверку по этому факту. Также идет доследственная проверка. В Министерстве по делам молодежи РТ пояснили, что дети самостоятельно употребили антисептик.



Дело взяла на контроль уполномоченный по правам человека в Татарстане Ирина Волынец. Она упомянула, что «Чайка» считается одним из лучших лагерей, поэтому все выясняется тщательно. Волынец отметила, что ей жаль начальника и сотрудников лагеря, а еще детей.



Татьяна Демина