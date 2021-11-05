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В Берлине погиб сотрудник посольства России

15:09, 05.11.2021
В Берлине погиб сотрудник посольства России
Фото: pixabay.com

Официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер подтвердил факт гибели сотрудника российского посольства в Берлине, сообщил «Интерфакс».

Из-за положений о защите персональных данных и информации он не стал рассказывать никаких подробностей. Посольство России в Германии не комментирует гибель сотрудника диппредставительства «по этическим причинам».

Ранее о кончине сотрудника посольства сообщило издание Spiegel.

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