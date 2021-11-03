В ноябре пассажиропоток казанского метро снизился на 24%

В ноябре значительно снизился пассажиропоток казанского общественного транспорта. Об этом сообщает телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс».

Например, по сравнению с прошлым месяцем в наземном транспорте количество пассажиров уменьшилось на 21%, а в метрополитене — на 24%. Из-за этого на период нерабочих дней городские трамваи и троллейбусы перевесли на субботнее расписание.

Фото: realnoevremya.ru

В предприятии пояснили, что выпускать полупустой транспорт нецелесообразно. Так, неправильно распределяются ресурсы, время и силы. Горожан призвали отнестись к принятым решениям с пониманием.

Изначально предполагалось, что с 1 по 3 ноября общественный транспорт будет ходить по обычному расписанию. В оставшиеся дни нерабочей недели трамваи и троллейбусы будут ходить согласно выходному графику.

Диана Жиленкова