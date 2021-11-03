Правительство определило силовые ведомства, которые будут осуществлять закупки закрытым способом

Минобороны РФ, СВР, ФСБ, ФСО, ФСВНГ и подведомственные им учреждения и предприятия должны перейти на закрытый формат госзакупок. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.



Вопрос проведения силовыми ведомствами закупок в электронной форме был на повестке с 2017 года. В 2019-м решили, что закупки для нужд обороны и безопасности государства следует проводить закрытыми способами и без размещения в ЕИС детальной информации.

В предыдущей редакции перечня присутствовали только Минобороны, Служба внешней разведки и ФСБ. В новой версии документа к ним добавились Росгвардия и ФСО.

Фото: realnoevremya.ru

Распоряжение вступит в силу 1 января 2022 года.

Маргарита Головатенко