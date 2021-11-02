Netflix запустил мобильные игры на Android
Стриминговый сервис Netflix запустил пять мобильных игр. Сейчас они доступны на Android, сообщается на сайте сервиса.
Подписчики получили доступ к пяти играм: Stranger Things: 1984, Stranger Things — 3: The Game, Shooting Hoops, Card Blast и Teeter Up. Для игр нужна подписка на сервис.
Ранее ученый Дэвид Бир из Йоркского университета размышляет поразмышлял о том, ка стриминговые сервисы влияют на наш выбор контента. «Реальное время» публиковало перевод его научной статьи.
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