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Netflix запустил мобильные игры на Android

21:59, 02.11.2021
Netflix запустил мобильные игры на Android
Фото: pixabay.com

Стриминговый сервис Netflix запустил пять мобильных игр. Сейчас они доступны на Android, сообщается на сайте сервиса.

Подписчики получили доступ к пяти играм: Stranger Things: 1984, Stranger Things — 3: The Game, Shooting Hoops, Card Blast и Teeter Up. Для игр нужна подписка на сервис.

Фото: pixabay.com

Ранее ученый Дэвид Бир из Йоркского университета размышляет поразмышлял о том, ка стриминговые сервисы влияют на наш выбор контента. «Реальное время» публиковало перевод его научной статьи.

ТехнологииIT

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