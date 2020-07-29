Новости общества

19:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Вандалы испортили вывеску на бульваре «Ак чәчәкләр» в Казани

18:18, 29.07.2020
Вандалы испортили вывеску на бульваре «Ак чәчәкләр» в Казани
Фото: kzn.ru

На бульвар «Ак чәчәкләр» («Белые цветы») в Ново-Савиновском районе в ночь на 29 июля напали вандалы. Они испортили вывеску с названием общественного пространства на татарском языке. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

Парк-менеджер обнаружил поврежденную надпись по время обхода территории. Дирекция парков и скверов собирается писать заявление в полицию.

«Это очень неприятно, когда портят общественные пространства города, мы обязательно будем разбираться и писать заявление по данному факту», — сказали в пресс-службе дирекции. Вывеска находится на гарантии и будет заменена.

Напомним, в Казани вандалы исписали граффити скамью и брусчатку в парке Победы.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем