Вандалы испортили вывеску на бульваре «Ак чәчәкләр» в Казани

На бульвар «Ак чәчәкләр» («Белые цветы») в Ново-Савиновском районе в ночь на 29 июля напали вандалы. Они испортили вывеску с названием общественного пространства на татарском языке. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.



Парк-менеджер обнаружил поврежденную надпись по время обхода территории. Дирекция парков и скверов собирается писать заявление в полицию.

«Это очень неприятно, когда портят общественные пространства города, мы обязательно будем разбираться и писать заявление по данному факту», — сказали в пресс-службе дирекции. Вывеска находится на гарантии и будет заменена.

Напомним, в Казани вандалы исписали граффити скамью и брусчатку в парке Победы.