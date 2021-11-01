Ночью в Татарстане ожидается дождь и мокрый снег
В Татарстане этой ночью ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, мороси. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Ночью ожидается похолодание до 0..+5˚ С. В отдельных районах ночью и утром туман. Днем существенных осадков не ожидается.
На прошлой неделе в Гидрометцентре прогнозировали теплую погоду в начале следующей недели, 1 и 2 ноября. Среднесуточные температуры воздуха в этот период будут выше средних многолетних значений на 4-5 градусов.
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